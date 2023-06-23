Кравцов анонсировал карты с новыми регионами в учебниках по истории

В новых школьных учебниках по истории, которые разрабатываются в России, появятся карты с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями в составе страны. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

В учебники также добавят портреты героев специальной военной операции и изображения памятников, в том числе восстановленной «Саур-Могилы», сказал министр.

В сентябре 2022 года Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах для всех школ России, учебники также должны были быть одинаковыми. До вступления в силу закона школы разрабатывали программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

Затем Минпросвещения начало разработку нового школьного учебника по истории, рабочую группу возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский. Как говорил член научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков, в новых учебниках будут затронуты темы «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева. Также туда войдет информация об участниках спецоперации, в том числе о командире реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР Ольге Качуре и командире батальона «Спарта» Владимире Жоге. Им присвоено звания Героя России посмертно. В книгу включат детали о командире батальона «Сомали» Михаиле Толстых с позывным Гиви, которого убили в феврале 2017 года в Макеевке.

В январе Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом о спецоперации для старших классов будет доступен к 1 сентября. При этом в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что массово использоваться в школах он будет с учебного года 2024/25.