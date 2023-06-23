Кравцов анонсировал карты с новыми регионами в учебниках по истории
В новых школьных учебниках по истории, которые разрабатываются в России, появятся карты с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями в составе страны. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».
В учебники также добавят портреты героев специальной военной операции и изображения памятников, в том числе восстановленной «Саур-Могилы», сказал министр.
В сентябре 2022 года Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах для всех школ России, учебники также должны были быть одинаковыми. До вступления в силу закона школы разрабатывали программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).
Затем Минпросвещения начало разработку нового школьного учебника по истории, рабочую группу возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский. Как говорил член научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков, в новых учебниках будут затронуты темы «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева. Также туда войдет информация об участниках спецоперации, в том числе о командире реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР Ольге Качуре и командире батальона «Спарта» Владимире Жоге. Им присвоено звания Героя России посмертно. В книгу включат детали о командире батальона «Сомали» Михаиле Толстых с позывным Гиви, которого убили в феврале 2017 года в Макеевке.
В январе Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом о спецоперации для старших классов будет доступен к 1 сентября. При этом в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что массово использоваться в школах он будет с учебного года 2024/25.
20 декабря Госдума приняла в первом чтении закон о наказании за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. В пояснительной записке к нему говорилось, что речь идет о картах, на которой те или иные части территории России (например, Крым, Южные Курилы и др.) «наглядно отнесены к территориям других государств». Согласно закону, за распространение таких карт и иной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб. Сейчас документ готовят ко второму чтению.