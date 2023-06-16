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Минобрнауки разработает учебник истории с разделом о спецоперации

Минобрнауки разработает учебник истории с разделом о спецоперации на Украине для вузов

Минобрнауки разрабатывает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах, который будет содержать раздел о военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

«Утверждена концепция содержания этого курса, содержание доходит до наших дней. Учебник для вуза — не главное, но, тем не менее, типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан», — сказал Могилевский. На вопрос о том, будет ли в содержание включена военная операция, он ответил «конечно».

27 апреля президент Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минобороны и Российской академии наук (РАН) до 30 сентября представить предложения по организации изучения истории военной операции на Украине. Помимо этого, он поручил Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям операции и подвигам ее участников.

Рособрнадзор сообщал, что в ЕГЭ по истории появятся задания о военной операции на Украине после того, как новый учебник с соответствующими темами поступит в школы и ученики пройдут материал. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что новый учебник истории для старших классов школ, который сейчас разрабатывает его ведомство, раскроет причины начала спецоперации. Новое издание с разделом о военной операции поступит в школы 1 сентября. 

Теги
Минобрнауки учебники высшее образование Военная операция на Украине
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