Министерство юстиции предложило сузить понятие «неправильных» карт России

Минюст предложил считать экстремистскими карты России, оспаривающие ее территориальную целостность, только если они были созданы умышленно. Автор законопроекта объяснил, что это снимет вопросы к изданным до 2014 года картам

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Минюст подготовил поправку к депутатскому законопроекту, предлагающему признавать экстремистскими материалами географические карты, оспаривающие территориальную целостность России. В министерстве считают необходимым уточнить, что такая карта должна изначально быть создана с умыслом исказить государственные границы России. Текст поправки и сопроводительные материалы есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности. 22 мая комиссия рассмотрела и одобрила эти поправки, рассказал РБК источник в аппарате правительства.

Законопроект, к которому предлагается поправка, был принят в первом чтении 20 декабря 2022 года. Его авторы во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым предложили дополнить понятие «экстремистские материалы» в законе «О противодействии экстремистской деятельности». По их замыслу, таковыми необходимо считать «картографические и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации». У документа есть законопроект-спутник, который предполагает штрафы за распространение таких карт в размере до 1 млн руб.

В правительстве предложили изменить формулировку на «картографические материалы, другие материалы, изображения, продукция, в которых на момент их создания сведения о государственной границе Российской Федерации заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности Российской Федерации». Положительные заключения к поправке Минюста дали МВД, Минэкономразвития, Минфин, ФСБ и Росреестр.

В комментарии Минюста к поправке говорится, что проект поправки был подготовлен с учетом отзыва правительства, направленного в Думу в конце декабря. В отзыве высказывался ряд замечаний к законопроекту. Так, было неясно, будут ли подпадать под новые нормы материалы, изданные до вхождения новых регионов в состав России. Кроме того, указывалось, что карты, как правило, выполняют информативную функцию, но в то же время их включение в понятие «экстремистские материалы» подразумевает наличие умысла по оспариванию территориальной целостности России. «Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики», — говорилось в отзыве правительства.

РБК направил запрос в аппарат правительства и Минюст,

Один из соавторов изначального законопроекта, замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев счел предлагаемую правительством формулировку довольно удачной. По его словам, ранее возникали вопросы о том, какие материалы будут подпадать под определение экстремистских, например, будут ли привлекать к ответственности авторов ранее выпущенных карт. «Поправка дает достаточно четкий ответ. То есть если карту издали до 2014 года, когда Крым был в составе Украины, то это не правонарушение. Если после 2014 года, после его присоединения к России, издавались карты [где Крым обозначен украинской территорией], то тогда надо рассматривать вопрос об ответственности, надо доказывать умысел и все остальное», — сказал он РБК.

При этом депутат не увидел сложностей с тем, чтобы определить, умышленно ли были искажены сведения или нет. По его словам, в юридической практике способы доказывания умышленности действий проработаны «достаточно хорошо», кроме того, законодательство достаточно четко разграничивает умысел и неосторожность. «Как можно сегодня Крым нарисовать украинским без умысла?» — заключил Валеев.

Председатель московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Александр Молохов также считает, что предложение правительства признавать карты экстремистскими материалами, только если границы России на них были искажены умышленно, — это правильная инициатива. Однако адвокат отметил, что доказательство умысла — это «слабое место» российской правоохранительной системы. «Умысел предполагается, и никто не утруждает себя его доказыванием. Потому что его очень сложно доказать. Как правило, эту пресловутую «заведомость» обходят стороной, — пояснил он. — К сожалению, наши правоохранительные органы не утруждают себя доказыванием умысла, они пишут, что это все явствует из обстановки, что умысел подтверждается совокупностью доказательств».