Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Глава Минфина Украины предупредил об «огромном дефиците» бюджета в 2024-м Экономика, 04:48
«Известия» узнали об идее РЭО отказаться от цветной пластиковой тары Бизнес, 04:28
В США предложили считать удары ядерным оружием по Украине атакой на НАТО Политика, 03:57
На Камчатке началось извержение Ключевской сопки Общество, 03:38
В ЕК назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Политика, 03:22
Лула да Силва призвал развитые страны «заплатить по историческим долгам» Политика, 03:09
WSJ узнала, что ВМС США слышали звук разрушения «Титана» после погружения Общество, 02:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
США заключили соглашение о ремонте военных кораблей в Индии Политика, 02:15
Моди призвал «остановить кровопролитие» на Украине Политика, 01:56
В Курске второй раз за сутки сработала система ПВО Политика, 01:48
Пушилин заявил, что командиру батальона «Сомали» дали звание Героя России Политика, 01:29
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Пентагон счел полезной передачу кассетных боеприпасов Киеву Политика, 00:54
Байден перепутал должность Моди Политика, 00:50
Бизнес ,  
0 

«Известия» узнали об идее РЭО отказаться от цветной пластиковой тары

«Известия»: РЭО предложил отказаться от пяти видов цветной пластиковой тары к 2024 году

Российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить до пяти видов пластиковой упаковки в России в 2024 году, а к 2030 году нарастить их количество до 20. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на презентацию РЭО.

Оператор уже представил этот доклад Минпромторгу, сказал газете один из участников совещания. В РЭО подтвердили «Известиям», что опираются именно на эти сроки.

Ожидается, что инициатива позволит отказаться от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать, пояснил изданию представитель оператора. Собеседник привел в пример ситуации, когда такую цветную тару сложно выделить из общего объема мусора, или когда упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга.

На первом этапе предлагается ограничить распространение бутылок из цветного термопластика. Под запрет должна попасть тара желтого, красного, розового и других цветов, отличных от белого, прозрачного бледно-голубого, зеленого и коричневого. Также предлагается запретить оборот тонкой термоусадочной пленки, которая применяется для изготовления этикеток на бутылках для напитков и йогуртов. Кроме того, РЭО предложил запретить сумки-сетка для овощей и фруктов, пластиковые пакеты дой-паки, в которых продают соусы, и пластиковые капсулы для кофе.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны, — сказал изданию глава РЭО Денис Буцаев. По его словам, это необходимо, чтобы в России появились все необходимые мощности, а у бизнеса было время на подготовку.

Ранее запретить цветной пластик предлагал глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, из гражданского оборота требуется исключить «то, что нам не нужно», например, цветной пластик, который не перерабатывается. Его идею поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию.

Читайте на РБК Pro
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы
Метод Безоса: как принимают решения в Amazon
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу

При этом представители торговых сетей рассказывали РБК, что пока переход на экологичную упаковку, например на альтернативную с использованием вторсырья, невыгоден, так как она обходится дороже обычной. Однако отдельные сети решили избавляться от нее путем замены на экологичный вариант, или отказываясь от такой упаковки в принципе.

Теги
пластиковые бутылки запрет
Материалы по теме
Абрамченко назвала срок, когда пластика в океане будет «больше, чем рыбы»
Общество
РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в обычные мусорные баки
Общество
РЭО предложил отказаться от пластиковой упаковки для букетов с 1 сентября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter