«Известия» узнали об идее РЭО отказаться от цветной пластиковой тары

Российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить до пяти видов пластиковой упаковки в России в 2024 году, а к 2030 году нарастить их количество до 20. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на презентацию РЭО.

Оператор уже представил этот доклад Минпромторгу, сказал газете один из участников совещания. В РЭО подтвердили «Известиям», что опираются именно на эти сроки.

Ожидается, что инициатива позволит отказаться от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать, пояснил изданию представитель оператора. Собеседник привел в пример ситуации, когда такую цветную тару сложно выделить из общего объема мусора, или когда упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга.

На первом этапе предлагается ограничить распространение бутылок из цветного термопластика. Под запрет должна попасть тара желтого, красного, розового и других цветов, отличных от белого, прозрачного бледно-голубого, зеленого и коричневого. Также предлагается запретить оборот тонкой термоусадочной пленки, которая применяется для изготовления этикеток на бутылках для напитков и йогуртов. Кроме того, РЭО предложил запретить сумки-сетка для овощей и фруктов, пластиковые пакеты дой-паки, в которых продают соусы, и пластиковые капсулы для кофе.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны, — сказал изданию глава РЭО Денис Буцаев. По его словам, это необходимо, чтобы в России появились все необходимые мощности, а у бизнеса было время на подготовку.

Ранее запретить цветной пластик предлагал глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, из гражданского оборота требуется исключить «то, что нам не нужно», например, цветной пластик, который не перерабатывается. Его идею поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию.

При этом представители торговых сетей рассказывали РБК, что пока переход на экологичную упаковку, например на альтернативную с использованием вторсырья, невыгоден, так как она обходится дороже обычной. Однако отдельные сети решили избавляться от нее путем замены на экологичный вариант, или отказываясь от такой упаковки в принципе.