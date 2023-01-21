Вице-премьер Абрамченко: к 2050 году пластика в океане будет больше, чем рыбы

Абрамченко назвала срок, когда пластика в океане будет «больше, чем рыбы»

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К 2050 году пластика в океане будет больше, чем рыбы, если человечество продолжит потреблять так много этого материала. Об этом «РИА Новости» заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке — это просто чудовищно. И это сделали мы, как потребители, все вместе. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши [потребителей] желания. И это может привести к катастрофе: 10 млн т пластика ежегодно попадает в океан», — сказала Абрамченко.

По словам вице-премьера, регионы России научились сортировать мусор, поэтому задача государства — стимулировать бизнес к вложению средств в этап утилизации. Она добавила, что российский бизнес уже готов вкладываться в новые технологии.

Абрамченко отметила, что правительство запустило в 2022 году проект «Экономика замкнутого цикла», после чего 25 компаний на создаваемых площадках под экотехнопарки заключили контракты и запланировали строительства 44 производств. «Моя роль — всем участникам процесса напоминать, что мы должны захоронение отходов снизить в два раза», — подчеркнула Абрамченко.

Экономика замкнутого цикла (или циклическая экономика) базируется на принципе повторного использования ресурсов — производитель еще на этапе проектирования должен понимать, каким образом материал будет переработан. Продукт, созданный в рамках циклической экономики, должен служить долго, а потребитель должен иметь возможность не приобретать его, а арендовать.

Как сообщали эксперты программы ООН по окружающей среде, пластик составляет 85% морского мусора. Они предупредили, что к 2040 году объемы пластикового загрязнения, поступающего в морскую среду, утроятся, добавив 23–37 млн метрических тонн пластиковых отходов в мировой океан — это около 50 кг пластика на 1 метр береговой линии по всему миру. В докладе говорится, что из-за этого все морские обитатели сталкиваются с серьезным риском отравления, голода и удушья.