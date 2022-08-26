Экологический оператор предложил отказаться от пластиковой упаковки для букетов с осени

РЭО предложил отказаться от пластиковой упаковки для букетов с 1 сентября

Мусорный оператор объяснил инициативу тем, что пластиковую упаковку от букетов на практике нельзя переработать, и попадая на свалки, она будет разлагаться много лет

Российский экологический оператор (РЭО) направил письма в региональные органы управления образования и в общественную организацию «Деловая Россия» с предложением отказаться от использования одноразовой пластиковой упаковки для цветочных букетов, пишут «Известия».

Глава РЭО Денис Буцаев указал, что такая упаковка не подлежит переработке: пластик для этих целей должен быть чистым и сухим, в случае с букетом он будет загрязнен и выброшен на свалку.

«Букет простоит четыре дня, а упаковка пролежит на свалке четыре сотни лет. Каждый покупатель должен решить для себя, стоит ли оно того», — сказал исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Начать РЭО предлагает уже с 1 сентября этого года. Как отмечает газета, если все ученики только первых классов российских школ подарят букеты в пластиковых упаковках, то объем отходов составит 19 т.

В «Деловой России» подтвердили «Известиям», что получили письмо РЭО, однако отметили, что переход к экологичным видам упаковки сложен и может привести к подорожанию букетов. В Национальной ассоциации цветоводов газете также заявили, что не могут отказаться от оборудования, которое используется для упаковки, поскольку это приведет к большим убыткам. Однако реализацию идеи в цветочных магазинах в ассоциации допустили.

В августе прошлого года РЭО предложил магазинам отказаться от излишнего упаковочного материала при продаже овощей и фруктов. По наблюдениям экологического оператора, более 20% этих товаров продавались в двух- или трехкомпонентной упаковке, в состав которой входит трудноперерабатываемый пластик — поливинилхлорид (ПВХ) и полистирол (PS), а также избыточная упаковка из полипропилена (РР) и полиэтилентерефталат (ПЭТ).

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В РЭО призвали торговые сети отказаться от лишней упаковки, чтобы уменьшить ее объем на величину до 10%, в том числе используя однокомпонентные способы упаковки.

Представители отрасли рассказали РБК, что пока переход на экологичную упаковку, например, на альтернативную с использованием вторсырья, невыгоден, так как такая упаковка обходится дороже обычной. Однако некоторые сети решили постепенно избавляться от нее либо путем замены на экологичный вариант, либо путем отказа от нее в принципе.