На пропавшем в Атлантике батискафе закончился кислород

На пропавшем в Атлантическом океане у обломков «Титаника» батискафе закончился кислород

Батискаф, который отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане для сбора ДНК, пропал с радаров утром 18 июня. По подсчетам Береговой охраны США, запасы кислорода на нем исчерпались в 14:08 мск 22 июня

Вид с самолета, участвующего в поиске пропавшего батискафа (Фото: Canadian Forces / Reuters)

Кислород на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» закончился, согласно подсчетам Береговой охраны США: она прогнозировала, что это произойдет в 14:08 мск.

Батискаф компании OceanGate Expeditions направлялся к обломкам «Титаника», которые лежат на дне Атлантического океана примерно в 650 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд на глубине около 3,8 км. По данным The Wall Street Journal, OceanGate Expeditions с помощью батискафа планировала собрать образцы ДНК на месте крушения лайнера.

Батискаф пропал с радаров утром 18 июня. Внутри находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.

Аппарат ищут на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км) — больше, чем территория штата Коннектикут, писала Financial Times. В операции участвуют специалисты из нескольких стран, вечером 21 июня к месту поисков прибыли три спецсудна.

CNN 20 июня сообщал, что спасатели во время поисков батискафа слышали «акустическую обратную связь» — звук, похожий на стук, который раздавался примерно раз в 30 минут.