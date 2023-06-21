NBC сообщил о признаках «циклической усталости» у пропавшего батискафа

У пропавшего на пути к обломкам «Титаника» батискафа наблюдались признаки «циклической усталости», передает телеканал NBC со ссылкой на интервью Стоктона Раша — основателя компании OceanGate, которая организовала экспедицию.

Интервью бизнесмен дал порталу GeekWire в 2020 году. Тогда предприниматель сказал, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к «Титанику», «демонстрировал признаки циклической усталости». Таким образом, судно могло погружаться максимум на 3 тыс. м. «Титаник» лежит на глубине 3,8 тыс. м, отмечает канал. Однако на сайте компании сказано, что батискаф «Титан» может погружаться на глубину до 4 тыс. м.

При этом в презентации для океанографической лаборатории за декабрь 2019 года OceanGate указывала, что максимальная глубина погружения аппарата также составляет 3 тыс. м., передает NBC. Несмотря на это, в 2021 году "Титан" совершал экспедицию в обломкам "Титаника".

Батискаф компании OceanGate Expeditions, направлявшийся к обломкам «Титаника» в северной части Атлантического океана, пропал с радаров утром 18 июня. В батискафе находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг. С тех пор специалисты из разных стран разыскивают подводную лодку. В OceanGate говорили, что делают все для безопасного возвращения экипажа судна, компании помогают несколько правительственных организаций и других фирм, которые занимаются глубоководными погружениями.

К вечеру 20 июня кислорода на батискафе хватало еще на 40 часов, его поиски продолжались. Подводную лодку ищут на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км), что больше, чем территория штата Коннектикут, писала Financial Times.