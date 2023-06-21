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CNN узнал, что спасатели слышали «обратную связь» при поисках батискафа

CNN: спасатели слышали акустическую обратную связь при поисках батискафа в Атлантике

Спасатели, разыскивающие пропавший в Атлантике батискаф «Титан», слышали «акустическую обратную связь». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ.

Поисково-спасательные экипажи погрузили в воду специальные гидроакустические устройства. В результате им удалось расслышать звук, похожий на стук, который раздавался примерно раз в 30 минут. Звук, согласно записке, раздавался с этой периодичностью как минимум четыре часа.

«Дополнительная акустическая обратная связь» поможет направить технику, находящуюся на поверхности, говорится в записке. Она также «указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», сказано в документе.

Батискаф компании OceanGate Expeditions, направлявшийся к обломкам «Титаника» в северной части Атлантического океана, пропал с радаров утром 18 июня. В батискафе находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг. С тех пор специалисты из разных стран разыскивают подводную лодку. В OceanGate говорили, что делают все для безопасного возвращения экипажа судна, компании помогают несколько правительственных организаций и других фирм, которые занимаются глубоководными погружениями.

К вечеру 20 июня кислорода на батискафе хватало еще на 40 часов, его поиски продолжались. Подводную лодку ищут на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км), что больше, чем территория штата Коннектикут, писала Financial Times.

При этом NBC сообщал со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша 2020 года, что у судна наблюдались признаки «циклической усталости». Так, компания снизила максимальную глубину погружения до 3 тыс. м (расстояние до обломков «Титаника» — 3,8 тыс. м), хотя на ее сайте до сих пор указаны 4 тыс. м. Несмотря на это, в 2021 году «Титан» совершал экспедицию в обломкам «Титаника».

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Канадский ученый Джо Маккинис, который четыре раза был на месте крушения парохода, считает, что экипаж батискафа перестал выходить на связь по одной из трех причин. В корпусе, по его словам, могла возникнуть пробоина, на корабле мог начаться пожар или же батискаф мог застрять. В первом случае пережить катастрофу невозможно, сказал Маккинис Bloomberg.

Теги
батискаф Атлантический океан «Титаник»
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