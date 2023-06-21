Три спецсудна прибыли на место поисков пропавшего в Атлантике батискафа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 92 (-0,07) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 84,25 (+0,01) Инвестиции, 17:30
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:22
Разведка Украины подтвердила атаку на свою штаб-квартиру Политика, 22:21
В Союзе староверов допустили скорый приезд посланника папы в Москву Политика, 22:18
Прокуратура назвала возможную причину взрыва в Париже Общество, 22:03
Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации армии Политика, 21:53
Три спецсудна прибыли на место поисков пропавшего в Атлантике батискафа Общество, 21:43
Двух теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи Спорт, 21:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 21:41
Брокеры начали запрещать вывод евро из-за ограничений Райффайзенбанка Инвестиции, 21:27
Мединский заявил о близости Украины к мирному соглашению в 2022 году Политика, 21:19
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 21:10
Госдума поддержала поправки «о третьих лицах» в закон об иноагентах Политика, 20:58
Актер Никита Зверев потерял сознание после спектакля Общество, 20:57
Вратарь клуба Месси и Бекхэма попал в больницу после укуса паука Спорт, 20:41
Общество ,  
0 

Три спецсудна прибыли на место поисков пропавшего в Атлантике батискафа

Береговая охрана США: пропавший в Атлантике батискаф ищут три судна
Батискаф&nbsp;&laquo;Титан&raquo;
Батискаф «Титан» (Фото: OceanGate Expeditions / Reuters)

В район поиска пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» прибыли три специальных судна, сообщило подразделение Береговой охраны США в Twitter.

На место прибыли суда «Сканди Винланд», «Атлантик Мерлин» и «Джон Кэбот». Последнее оснащено гидролокатором.

Ранее телеканал CNN сообщал, что спасатели, разыскивающие пропавший батискаф, с помощью гидроакустических устройств услышали звук, похожий на стук. Он раздавался примерно раз в 30 минут на протяжении как минимум четырех часов.

По информации правительства США о ходе поисковых работ, передавал CNN, «дополнительная акустическая обратная связь» поможет направить технику, находящуюся на поверхности. Она также «указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», сказано в документе.

Батискаф компании OceanGate Expeditions, направлявшийся к обломкам «Титаника» в северной части Атлантического океана, пропал с радаров утром 18 июня. В батискафе находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.

К вечеру 20 июня кислорода на батискафе хватало еще на 40 часов. Подводную лодку разыскивают на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км), что больше, чем территория штата Коннектикут, писала Financial Times. В поисково-спасательной операции участвуют специалисты из нескольких стран.

Читайте на РБК Pro
Вы нашли на маркетплейсе подделки товаров своего бренда. Как действовать
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ

Канадский ученый Джо Маккинис, который четыре раза был на месте крушения «Титаника», считает, что экипаж батискафа перестал выходить на связь по одной из трех причин. В корпусе, по его словам, могла возникнуть пробоина, на подводном аппарате мог начаться пожар или же батискаф мог застрять. В первом случае пережить катастрофу невозможно.

Теги
батискаф Атлантический океан «Титаник» береговая охрана
Материалы по теме
CNN узнал, что спасатели слышали «обратную связь» при поисках батискафа
Общество
Береговая охрана оценила запас воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе
Общество
У застрявших в батискафе рядом с «Титаником» осталось воздуха на 60 часов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter