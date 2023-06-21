Три спецсудна прибыли на место поисков пропавшего в Атлантике батискафа

Батискаф «Титан» (Фото: OceanGate Expeditions / Reuters)

В район поиска пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» прибыли три специальных судна, сообщило подразделение Береговой охраны США в Twitter.

На место прибыли суда «Сканди Винланд», «Атлантик Мерлин» и «Джон Кэбот». Последнее оснащено гидролокатором.

Ранее телеканал CNN сообщал, что спасатели, разыскивающие пропавший батискаф, с помощью гидроакустических устройств услышали звук, похожий на стук. Он раздавался примерно раз в 30 минут на протяжении как минимум четырех часов.

По информации правительства США о ходе поисковых работ, передавал CNN, «дополнительная акустическая обратная связь» поможет направить технику, находящуюся на поверхности. Она также «указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», сказано в документе.

Батискаф компании OceanGate Expeditions, направлявшийся к обломкам «Титаника» в северной части Атлантического океана, пропал с радаров утром 18 июня. В батискафе находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.

К вечеру 20 июня кислорода на батискафе хватало еще на 40 часов. Подводную лодку разыскивают на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км), что больше, чем территория штата Коннектикут, писала Financial Times. В поисково-спасательной операции участвуют специалисты из нескольких стран.

Канадский ученый Джо Маккинис, который четыре раза был на месте крушения «Титаника», считает, что экипаж батискафа перестал выходить на связь по одной из трех причин. В корпусе, по его словам, могла возникнуть пробоина, на подводном аппарате мог начаться пожар или же батискаф мог застрять. В первом случае пережить катастрофу невозможно.