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WSJ узнала, что пропавший батискаф хотели использовать для сбора ДНК

WSJ: OceanGate хотела с помощью пропавшего батискафа собирать образцы ДНК возле «Титаника»

Компания OceanGate Expeditions с помощью пропавшего батискафа «Титан» планировала собрать образцы ДНК на месте крушения «Титаника», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма компании.

«Ученые на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами <...> на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости», — говорится в статье.

Главный исполнительный директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил WSJ, что его компания сотрудничает с OceanGate. По его словам, планировалось собрать образцы воды и использовать инструменты для выявления ДНК окружающей среды. В прошлом году eDNAtec уже занималась сбором образцов. Вместе с учеными исследователи компании собираются опубликовать результаты прошлогодней работы в научном журнале.

Батискаф компании OceanGate Expeditions, направлявшийся к обломкам «Титаника» в северной части Атлантического океана, пропал с радаров утром 18 июня. В батискафе находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.

К вечеру 20 июня кислорода на батискафе хватало еще на 40 часов, береговая охрана США подтверждала фиксацию шумов в районе поиска батискафа. Подводную лодку разыскивают на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км), что больше, чем территория штата Коннектикут, писала Financial Times. В поисково-спасательной операции участвуют специалисты из нескольких стран, вечером 21 июня к месту поисков прибыли три спецсудна.

Канадский ученый Джо Маккинис, который четыре раза был на месте крушения «Титаника», считает, что экипаж батискафа перестал выходить на связь по одной из трех причин. В корпусе, по его словам, могла возникнуть пробоина, на подводном аппарате мог начаться пожар или же батискаф мог застрять. В первом случае пережить катастрофу невозможно.

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батискаф субмарина «Титаник»
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