Владимир Сальдо: по течению ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега

Сальдо заявил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега

Обрушение Каховской ГЭС, из-за которой на левом берегу Днепра погибли свыше 40 человек, произошло 6 июня. Сальдо заявил, что река уже вошла в свое русло, однако в нижнем течении происходит экологическая катастрофа

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

По течению ниже Каховской ГЭС Днепр, который течет с севера на юг, вошел в свои берега, однако постройкам причинен значительный ущерб, сообщил в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Как мы в общем-то и прогнозировали <...> Днепр уже вошел в свои берега. Но там где вода стояла — все те дома, все те жилые постройки, хозяйственные постройки, все что связано с жизнью человека, конечно-же, пришло в негодность», — рассказал Сальдо.

По его словам, восстановительные работы начнутся в ближайшее время, а помощь «идет со всей страны». Он также подчеркнул, что в нижнем течении Днепра из-за обрушения ГЭС происходит экологическая катастрофа.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга, обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий. Опрошенные РБК эксперты предупреждали о тяжелом уроне для экологии региона из-за смыва загрязнений и размыва кладбищ и канализаций.

«С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушение Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра», — рассказывал РБК профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. МЧС России признало произошедшее чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на Черноморском побережье. Киев объяснил, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы. «Если я сейчас буду перечислять все угрожающие болезни, нам не хватит времени сегодня — паразитарные, вирусные, бактериологические», — сказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он также рассказал, что жителям пострадавших районов придется жить на привозной воде не менее трех месяцев.

Российское МЧС оценивало ущерб от катастрофы более чем в 1,2 млрд руб., председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко — в 11,5 млрд руб., а глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин — в €1,5 млрд. Сальдо обещал восстановить ГЭС после отвода украинских войск «на безопасное расстояние».

По последним данным, на левом берегу Днепра от последствий катастрофы погиб 41 человек, эвакуировали свыше 8,1 тыс., еще 115 были госпитализированы.