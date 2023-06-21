В Союзе староверов допустили скорый приезд посланника папы в Москву

Маттео Дзуппи (Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / Global Look Press)

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил ТАСС, что посланник папы римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи может посетить Москву в ближайшие дни.

«Получил только что от папы письмо с подтверждением, что в эти дни, скорее всего до конца недели, он посылает своего посланника кардинала Дзуппи в Москву. Цель визита — создание и продвижение атмосферы мира», — сказал Севастьянов.

В начале июня Дзуппи по поручению Франциска посетил Украину с миротворческой миссией. В частности, он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В Ватикане говорили, что кардинал поехал в страну, чтобы «выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержания жестов человечности, которые помогут смягчить напряженность».

Позже Дзуппи сообщил, что план Ватикана включает его поездку в Москву. По его словам, как ожидается, «будет определенный прием со стороны правительства и [Русской] православной церкви». Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци говорил, что Дзуппи уже получил согласие Кремля на визит в Москву.