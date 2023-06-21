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Актер Никита Зверев потерял сознание после спектакля

Актер Никита Зверев потерял сознание после спектакля в Московском театре комедии
Никита Зверев
Никита Зверев (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Никита Зверев потерял сознание после спектакля в Московском театре комедии, его экстренно госпитализировали, сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, актер упал в обморок в магазине, куда зашел после работы. Прибывшие на место врачи зафиксировали у пациента кратковременные провалы памяти. Предварительной причиной медики назвали переутомление.

Сам Зверев заявил Life, что с ним все в порядке. «Просто от скопившейся усталости потерял сознание, просто репетиции, не ел, недосып... Чувствую себя хорошо, от госпитализации отказался», — сказал актер.

Никите Звереву 49 лет. Он снимался в фильмах «Мистер Нокаут», сериалах «Икра», «Отчий берег» и других лентах.

Теги
актер госпитализация театр
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