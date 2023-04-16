Отец Марин Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии

Основатель французской партии «Национальный фронт» и отец Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пен попал в больницу, пишет издание Le Point.

94-летний Ле Пен испытывает недомогание, «возможно, сердечного характера». Его состояние оценивается как тяжелое.

Политика доставили в парижскую больницу около полудня субботы. Ему стало плохо в его доме в Рюэй-Мальмезон в департаменте О-де-Сен. По словам друга основателя «Национального фронта», Ле Пен чувствовал усталость.

По словам одного из родственников, когда его везли в больницу, он «пел в машине скорой помощи», пишет Le Parisien.

Телеканал TF1 сообщает, что отец Марин Ле Пен был госпитализирован после «легкого сердечного приступа». «Он не в экстремальном состоянии, но мы обеспокоены. Он в сознании, может говорить и не находится в реанимации», — рассказали в его окружении.

Последний раз его госпитализировали в феврале 2022 года, после того как он перенес транзиторную ишемическую атаку. Он также переболел COVID-19 без осложнений.

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