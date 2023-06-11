Стас Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем

Стас Пьеха сообщил о своей госпитализации в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем

Стас Пьеха (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певец Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в Москве из-за проблем с сердцем, сообщил он в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал он.

Пьеха добавил, что ему провели коронарографию (исследование сосудов сердца при помощи введения контрастного вещества), и назвал ее результат утешительным.

Ранее телеграм-каналы Shot и Baza писали, что 42-летнему артисту стало плохо ночью, он пожаловался на боли в сердце. Прибывшие врачи диагностировали у него стенокардию и госпитализировали в кардиореанимацию.

В 2019 году Пьеха рассказал, что в 34-летнем возрасте он пережил инфаркт во время гастролей. По его мнению, причиной ухудшения здоровья стало длительное употребление алкоголя и различных медикаментов.