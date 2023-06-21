СБУ запретила сотрудничество с 13 российскими партиями и организациями
СБУ опубликовала список 13 запрещенных к сотрудничеству партий и движений из России
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список из 13 партий и общественных организаций из России, деятельность которых и сотрудничество с которыми запрещены на территории страны.
В перечень партий вошли:
- «Единая Россия»;
- ЛДПР;
- «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
- «Новые люди»;
- КПРФ.
В списке общественных организаций оказались:
- Российский союз молодежи;
- «Молодая гвардия Единой России»;
- Российская ассоциация защиты религиозной свободы (занимается защитой прав верующих и традиционных ценностей);
- «Волонтерская рота боевого братства»;
- «Юнармия»;
- «Движение первых»;
- Общероссийский народный фронт;
- «Добро и дело» (отправляет гуманитарную помощь в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области).
В СБУ утверждают, что лидеры попавших в список партий и организаций призывали к «уничтожению украинской государственности» и граждан Украины. «С вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам», — заявили в службе.