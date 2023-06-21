СБУ запретила сотрудничество с 13 российскими партиями и организациями

СБУ опубликовала список 13 запрещенных к сотрудничеству партий и движений из России

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список из 13 партий и общественных организаций из России, деятельность которых и сотрудничество с которыми запрещены на территории страны.

В перечень партий вошли:

«Единая Россия»;

ЛДПР;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

«Новые люди»;

КПРФ.

В списке общественных организаций оказались:

Российский союз молодежи;

«Молодая гвардия Единой России»;

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (занимается защитой прав верующих и традиционных ценностей);

«Волонтерская рота боевого братства»;

«Юнармия»;

«Движение первых»;

Общероссийский народный фронт;

«Добро и дело» (отправляет гуманитарную помощь в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области).

В СБУ утверждают, что лидеры попавших в список партий и организаций призывали к «уничтожению украинской государственности» и граждан Украины. «С вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам», — заявили в службе.