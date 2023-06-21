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СБУ запретила сотрудничество с 13 российскими партиями и организациями

СБУ опубликовала список 13 запрещенных к сотрудничеству партий и движений из России
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала список из 13 партий и общественных организаций из России, деятельность которых и сотрудничество с которыми запрещены на территории страны.

В перечень партий вошли:

  • «Единая Россия»;
  • ЛДПР;
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
  • «Новые люди»;
  • КПРФ.

В списке общественных организаций оказались:

  • Российский союз молодежи;
  • «Молодая гвардия Единой России»;
  • Российская ассоциация защиты религиозной свободы (занимается защитой прав верующих и традиционных ценностей);
  • «Волонтерская рота боевого братства»;
  • «Юнармия»;
  • «Движение первых»;
  • Общероссийский народный фронт;
  • «Добро и дело» (отправляет гуманитарную помощь в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области).

В СБУ утверждают, что лидеры попавших в список партий и организаций призывали к «уничтожению украинской государственности» и граждан Украины. «С вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам», — заявили в службе.

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