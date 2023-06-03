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СБУ заподозрила бывшего мужа Брежневой в хищении $16,4 млн «Укртатнафты»

СБУ заподозрила бывшего мужа Веры Брежневой Кипермана в хищении $16,2 млн у «Укртатнафты»

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения 600 млн гривен ($16,2 млн) у украинской нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» бывшим топ-менеджментом. Следствие полагает, что организатором сделки может быть бывший член наблюдательного совета компании, бизнес-партнер украинского предпринимателя Игоря Коломойского и экс-супруг певицы Веры Брежневой Михаил Киперман, сообщила спецслужба в телеграм-канале.

Следователи пришли к выводу, что 24 февраля 2022 года «Укртатнафта» перечислила 600 млн гривен европейской компании, которую контролирует Киперман. Такую же сумму компания должна была выплатить поставщику за 84 тыс. тонн нефти, которые «Укртатнафта» купила ранее. На момент совершения сделки это сырье уже находилось в Одесском порту, его готовили к переотправке на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

СБУ обвинила бывших топ-менеджеров «Укртатнафты» в оформлении фиктивного договора с измененными реквизитами получателя платежа. С его помощью организаторы схемы перевели деньги подконтрольной Киперману компании, не рассчитавшись с поставщиком, утверждают в спецслужбе.

«На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета «Укртатнафты» и фактическому владельцу компании-нерезидента Михаилу Киперману, на которую выведено почти 600 млн грн», — сказано в сообщении.

Материал дополняется

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«Укртатнафта» Украина хищение Вера Брежнева
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