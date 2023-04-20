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СБУ обвинила украинских военных в провале угона самолета ВКС России

СБУ: провальная попытка угона самолета ВКС России привела к удару по аэродрому Канатово
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Служба безопасности Украины обвинила группу украинских солдат в том, что из-за их попытки захватить самолет ВКС России российские военные узнали о размещении личного состава ВСУ и украинских самолетов. Об этом говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

Служба расследует обстоятельства ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области, который произошел 23 июля 2022 года. «По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины», — уточнила служба безопасности.

Во время этой «операции», которая проводилась, несмотря на замечания сотрудников службы и без согласования с государственными органами, российская армия получила информацию, сообщает СБУ. Эти данные затем позволили нанести удар по аэродрому в Кировоградской области.

По данным СБУ, в результате были полностью уничтожены два боевых истребителя; другая техника и взлетная полоса получили значительные повреждения.

В отношении военных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 (госизмена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

24 июля Минобороны России сообщало об ударе высокоточным оружием большой дальности по авиационной технике воздушных сил Украины, которая находилась на этом аэродроме.

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Украина СБУ госизмена аэродром обстрел
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