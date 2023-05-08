СБУ предъявила Машкову подозрения по трем статьям
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении актеру Владимиру Машкову, поддерживающему проведение Россией военной операции.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова. <...> Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу Кремля», — заявило ведомство в телеграм-канале.
СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям украинского УК: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 и 3 ст. 436-2 (оправдание «вооруженной агрессии» России против Украины); ч. 1 и 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда и выезда на бывшие украинские территории).
РБК обратился за комментарием к представителю Владимира Машкова.
Владимир Машков — народный артист России, за свои актерские работы удостоился премий «Ника», «Золотой орел» и ТЭФИ, художественный руководитель Театра Олега Табакова.
Он выступает в поддержку военной операции на Украине. На митинге в честь годовщины присоединения Крыма к России в марте прошлого года актер высказался за победу и «мир без нацизма». В сентябре он рассказывал о планах отправить труппу Театра Табакова на гастроли в Донбасс.
Сам актер не раз бывал в Донецкой и Луганской народных республиках и в Крыму после его присоединения к России.
Машков находится в санкционных списках Украины, Евросоюза и Канады.