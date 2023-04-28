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Минпромторг после слов Путина разработал стратегию развития беспилотников

Минпромторг разработал стратегию развития беспилотников до 2030 года после слов Путина
Выставка беспилотных летательных аппаратов на территории индустриального парка &laquo;Руднево&raquo;,&nbsp;Московская область &nbsp;
Выставка беспилотных летательных аппаратов на территории индустриального парка «Руднево», Московская область   (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Минпромторг подготовил проект стратегии развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Документ направили на межведомственное согласование.

Стратегию должны утвердить в срок до 1 июня, заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков. «Ее реализация поможет обеспечить технологический суверенитет в сферах разработки, производства и безопасной эксплуатации гражданских беспилотников», — сказал он.

Среди основных целей стратегии ведомство перечислило формирование новых сегментов рынка с приоритетным использованием российских беспилотных авиационных систем (БАС), комплектующих, бортовых и наземных систем. Стратегия призвана создать эффективные системы сертификации гражданских беспилотников и обеспечить отрасль квалифицированными специалистами.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотной авиации. Оно состоялось после того, как глава государства посетил индустриальный парк «Руднево», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». В «Руднево» идет формирование кластера производства дронов — Федерального центра беспилотных авиационных систем.

На совещании обсуждались проблемы беспилотной авиации в России, в том числе устаревшая нормативная база, отсутствие необходимой инфраструктуры, «управленческие шаблоны и стереотипы».

Путин назвал локализацию производства, разработку прорывных технологий и элементной базы, снятие административных барьеров, формирование кластерных площадок производства БАС и наземной инфраструктуры основными задачами развития отрасли.

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Производство дронов глава государства счел очень перспективным направлением. В ближайшее время, по словам Путина, инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. Президент не исключил, что эта сумма может удвоиться и составить 1 трлн руб.

Теги
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беспилотники Владимир Путин Минпромторг дроны стратегия развития
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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