Минпромторг после слов Путина разработал стратегию развития беспилотников

Минпромторг разработал стратегию развития беспилотников до 2030 года после слов Путина

Выставка беспилотных летательных аппаратов на территории индустриального парка «Руднево», Московская область (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Минпромторг подготовил проект стратегии развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Документ направили на межведомственное согласование.

Стратегию должны утвердить в срок до 1 июня, заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков. «Ее реализация поможет обеспечить технологический суверенитет в сферах разработки, производства и безопасной эксплуатации гражданских беспилотников», — сказал он.

Среди основных целей стратегии ведомство перечислило формирование новых сегментов рынка с приоритетным использованием российских беспилотных авиационных систем (БАС), комплектующих, бортовых и наземных систем. Стратегия призвана создать эффективные системы сертификации гражданских беспилотников и обеспечить отрасль квалифицированными специалистами.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотной авиации. Оно состоялось после того, как глава государства посетил индустриальный парк «Руднево», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». В «Руднево» идет формирование кластера производства дронов — Федерального центра беспилотных авиационных систем.

На совещании обсуждались проблемы беспилотной авиации в России, в том числе устаревшая нормативная база, отсутствие необходимой инфраструктуры, «управленческие шаблоны и стереотипы».

Путин назвал локализацию производства, разработку прорывных технологий и элементной базы, снятие административных барьеров, формирование кластерных площадок производства БАС и наземной инфраструктуры основными задачами развития отрасли.

Производство дронов глава государства счел очень перспективным направлением. В ближайшее время, по словам Путина, инвестиции в эту область составят 500 млрд руб. Президент не исключил, что эта сумма может удвоиться и составить 1 трлн руб.