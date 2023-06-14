Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство России

Для развития беспилотных систем в России необходимо предусмотреть пути их интеграции в российское воздушное пространство. Правительство займется вопросами навигации, полетов и посадок БПЛА, а также вопросами связи с дронами

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Правительству следует принять «исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации» в рамках усилий по развитию беспилотных систем в России. Такое поручение дал кабмину президент Владимир Путин, следует из сообщения на сайте Кремля.

В рамках исполнения поручения правительству следует рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в том, что касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения и связи. Минтранс должен представить свои предложения по этому поводу до 15 июля, правительство — подготовить свои предложение до 1 сентября. Также до 1 сентября правительству поручено подготовить предложения по противодействию противоправному применению беспилотников.

Кроме того, правительству поручено принять меры, которые будут стимулировать использование «отечественных цифровых платформ и решений в области подготовки кадров, проектирования, производства, сертификации, эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за их использованием». По этому вопросу доклад президент ожидает до 1 августа.

Минпромторг 9 июня опубликовал для общественного обсуждения поправки, которые определяют, какой беспилотник считается российским. Документ вводит балльную систему оценки локализации дронов — производители должны набрать не менее 400–800 баллов в зависимости от типа и массы беспилотника, чтобы их продукция считалась российской. Больше всего баллов (по 300) планируют присваивать за производство или применение отечественных двигателей, бортовых систем управления полетом и программного обеспечения. Остальные элементы — рамы, шасси и т.п. — оцениваются ниже. Те производители, чья продукция будет признана российской, получат доступ к субсидиям, госзаказу и господдержке.

Новые требования к производству беспилотников для признания их российскими не будут способствовать локализации техники, считают участники рынка и эксперты, писал «Коммерсантъ». При этом часть производителей сочла требования к локализации преждевременными, считая, что они приведут к росту цен. Также эксперты указывали на сложность замещения электроники для дронов, особенно в том, что касается беспилотников массой до 30 кг.