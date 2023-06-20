Госдума приняла закон о Дне победы над милитаристской Японией

Памятник советским воинам, Холмск, Сахалинская область (Фото: Валерий Шустов / РИА Новости)

Госдума приняла закон, меняющий название дня воинской славы России 3 сентября. Его переименовали из «Дня окончания Второй мировой войны» в «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

В пояснительной записке к законопроекту переименование названо одной из контрмер в ответ на «недружественные» действия Японии по отношению к России после начала военной операции на Украине. Среди таких решений японского правительства, перечисленных в документе, — отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле для России, введение персональных санкций в отношении российского руководства и блокировка резервов Банка России.

Авторы законопроекта (группа депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ) отметили, что формулировка «милитаристская Япония» указывает на победу над политическим режимом, действовавшим в стране до 1945 года, «свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии». По мнению авторов документа, закрепление такой формулировки отражает принцип исторической справедливости.

Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года. Эта дата с 2010 по 2020 год отмечалась в России как День окончания Второй мировой войны. В 2020 году ее перенесли на 3 сентября. Как поясняли депутаты, именно этот день был назначен праздничным в СССР в 1945 году. Кроме того, более 1,8 млн человек были награждены медалями «За победу над Японией», на оборотной стороне которых указана дата «3 сентября 1945 года».