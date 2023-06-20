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Госдума приняла закон о Дне победы над милитаристской Японией

Госдума установила 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией
Памятник советским воинам, Холмск, Сахалинская область
Памятник советским воинам, Холмск, Сахалинская область (Фото: Валерий Шустов / РИА Новости)

Госдума приняла закон, меняющий название дня воинской славы России 3 сентября. Его переименовали из «Дня окончания Второй мировой войны» в «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

В пояснительной записке к законопроекту переименование названо одной из контрмер в ответ на «недружественные» действия Японии по отношению к России после начала военной операции на Украине. Среди таких решений японского правительства, перечисленных в документе, — отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле для России, введение персональных санкций в отношении российского руководства и блокировка резервов Банка России.

Авторы законопроекта (группа депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ) отметили, что формулировка «милитаристская Япония» указывает на победу над политическим режимом, действовавшим в стране до 1945 года, «свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии». По мнению авторов документа, закрепление такой формулировки отражает принцип исторической справедливости.

Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года. Эта дата с 2010 по 2020 год отмечалась в России как День окончания Второй мировой войны. В 2020 году ее перенесли на 3 сентября. Как поясняли депутаты, именно этот день был назначен праздничным в СССР в 1945 году. Кроме того, более 1,8 млн человек были награждены медалями «За победу над Японией», на оборотной стороне которых указана дата «3 сентября 1945 года».

Теги
День воинской славы Вторая мировая война Госдума Япония
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