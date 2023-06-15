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Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый танк ВСУ

Певцы Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый западный танк ВСУ
Российское Минобороны обещало платить от 50 до 300 тыс. руб. за уничтожение техники ВСУ. Лепс и Басков инициативу поддержали и заявили, что заплатят по 1 млн руб. за уничтожение переданных Украине западных танков
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российские певцы, Народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ, передает StarHit. Об этом они сообщили на Петербургском международном экономическом форуме.

С инициативой материально помочь российским военным выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. Лепс, Басков, а также телеведущая Юлия Барановская идею поддержали, отмечает портал. «Каждый подбитый, завоеванный танк «Леопард» и «Абрамс» мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — объявил Киселев.

«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз», — подчеркнул Лепс.

«Благодаря нашим воинам на передовой у нас есть сегодня возможность встречаться, проводить такие форумы, где мы общаемся и ставим цели, задачи. Так как мы люди творческие, мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись», — отметил Басков.

И Лепс, и Басков ездили в Донбасс не только с выступлениями, но и с гуманитарной помощью. Также артисты неоднократно выступали с поддержкой целей спецоперации и политики российских властей.

После начала военной операции на Украине российское Минобороны ввела множество мер поддержки для военнослужащих, включая премии за уничтоженную технику ВСУ. Так, за уничтожение самолета украинских сил положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб., БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тыс. руб., следует из памятки министерства. Выплаты также «возможны» отдельным, наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или решения других задач, отмечает телеканал «Звезда».

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13 июня президент России Владимир Путин пообещал разобраться с вопросом невыплат средств военным за подбитую технику. «То, что деньги не выплачивают, — это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с министерством обороны», — отмечал глава государства на встрече с военкорами.

Российские власти не раз критиковали передачу западной военной техники Украине. О том, что на фронте в зоне боевых действий в ДНР появились танки Leopard, переданные Украине западными странами, сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.

Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый танк ВСУ
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Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый танк ВСУ
Лепс и Басков пообещали платить по ₽1 млн за каждый подбитый танк ВСУ

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Григорий Лепс Николай Басков певец танки ВСУ Военная операция на Украине премия
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