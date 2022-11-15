Мобилизованным пообещали выплаты за уничтожение и захват украинской техники

Минобороны пообещало по 300 тыс. руб. за сбитые военные самолеты

За уничтожение самолета украинских сил положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб., БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тыс. руб., следует из памятки министерства

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Призванным в рамках частичной мобилизации пообещали денежное поощрение за уничтожение и захват техники украинских сил, сообщил телеканал «Звезда» и опубликовал памятку, где указано, какие выплаты и за что полагаются военнослужащим.

В перечне, в частности, перечислены суммы поощрений за уничтожение украинской техники:

Самолет — 300 тыс. руб.

Вертолет — 200 тыс. руб.

Танк — 100 тыс. руб.

Беспилотник — 50 тыс. руб.

БТР, самоходная артиллерийская установка, системы С-300, «Бук», «Тор» или боевая машина РЗСО — по 50 тыс. руб.

Выплаты также «возможны» отдельным, наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или решения других задач, передает телеканал, указывая, что такое денежное поощрение в этом случае может составить до 100 тыс. руб.

«Звезда» также опубликовала видео с командиром мотострелкового отделения с позывным «Богдан», который, комментируя выплаты, сказал, что это «дает мотивацию», а «социальные выплаты — это, наверное, самое главное».

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

В середине октября президент России Владимир Путин поручил установить призванным в рамках мобилизации ежемесячное довольствие и отдельные выплаты, «исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц».

В Минобороны позже пояснили, что денежное довольствие, минимальный размер которого составляет 195 тыс. руб., складывается из ежемесячной соцвыплаты (158 тыс. руб.) и окладов по воинской должности, званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.). Таким образом, мотострелок, например, будет получать минимально 195 тыс. руб., командир взвода — 225 тыс. руб., а командир батальона — 243 тыс. руб.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Спустя семь месяцев, 21 сентября, президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил на встрече с президентом о ее завершении.