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Власти Забайкалья объяснили выплаты за уничтожение танков Leopard

Власти Забайкальского края объяснили выплаты за уничтожение танков Leopard и Abrams
Выплаты забайкальцам за подбитые танки были назначены, чтобы они были хорошо мотивированы и «мудро, умело воевали», сообщили власти региона
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Cpl Rachael Allen / Canadian Forces Combat Camera / Reuters)

Выплаты участникам военных действий на Украине за уничтожение танков Leopard и Abrams были назначены для их поощрения, заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, передает «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Любовь Чистякову.

«Меня интересуют наши забайкальцы, как они выполняют боевые задачи, в каких условиях они находятся, все ли с ними в порядке, чтобы они были в отличном состоянии духа, всем оснащены, хорошо мотивированы, мудро, умело воевали, сохраняя своим жизни и жизни своих товарищей, мирное население Донбасса», — процитировала она губернатора.

Постановление о выплатах за уничтоженную технику украинской армии Осипов подписал 27 января. В соответствии с документом, забайкальцы получат по 3 млн руб. за захват и по 1 млн руб. за уничтожение немецкого танка Leopard любой модификации. Тем, кто участвовал в уничтожении боевой машины (до пяти человек) полагается выплата в 150 тыс. руб., в захвате — 500 тыс. руб. Американские танки Abrams оцениваются дешевле — 1,5 млн за захват и 500 тыс. руб. за уничтожение. За участие в захвате или уничтожении американской машины полагаются выплаты в 300 и 100 тыс. руб. соответственно.

Дефицит регионального бюджета в этом году по плану составляет 7,3 млрд руб.

25 января Германия решила отправить Украине танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из других стран. Берлин планирует поставить 14 танков Leopard 2 A6 к концу марта. Поставки танков Abrams на Украину из США ожидаются к концу года.

Теги
Забайкалье танки Александр Осипов
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