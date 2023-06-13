Premier объяснил дело об ЛГБТ-пропаганде неверной возрастной маркировкой

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На онлайн-кинотеатр Premier (принадлежит «Газпром Медиа») завели административное дело из-за неверной возрастной маркировки, а не из-за ЛГБТ‑пропаганды, сообщили РБК в пресс-службе онлайн-сервиса.

«Претензии регулятора (Роскомнадзора. — РБК) не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой («16+» вместо «18+»). На данный момент все возрастные ограничения указаны корректно. Работа сервиса не приостановлена», — говорится в сообщении.

В конце мая в отношении Premier составили протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 УК (распространение среди несовершеннолетних в интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). По этой статье сервису грозит административная приостановка деятельности на срок до 90 суток или штраф в размере от 1 млн до 4 млн руб. Мещанский городской суд рассмотрит протокол в отношении ООО «Премьер» 21 июня. РБК также направил запрос в Роскомнадзор.

Кроме Premier, протоколы по той же статье составили в отношении онлайн-кинотеатра Start и компании «МегаФон» (совладелец Start и владелец «МегаФон ТВ»).

В Start объяснили РБК, что протокол составили из-за фильма «Идеальные незнакомцы» из-за «возможной ЛГБТ-демонстрации (именно демонстрации, не пропаганды) и некорректно указанного возрастного ценза». «Онлайн-кинотеатр работает в обычном режиме. Никаких новых вводных в отношении составленного протокола о возможной ЛГБТ-демонстрации, кроме назначения даты и времени суда, нам не поступало», — добавили в пресс-службе сервиса. Суд рассмотрит дело 29 июня.

В «МегаФоне» тоже сказали, что претензии Роскомнадзора не связаны с каким-либо видом пропаганды, а исключительно с неверной возрастной маркировкой — «16+» вместо «18+».

В начале июня видеосервис «Триколор Кино и ТВ» (юрлицо — «Национальная спутниковая компания») был оштрафован на 1,2 млн руб. из-за демонстрации несовершеннолетним ЛГБТ-контента. Еще на 200 тыс. руб. оштрафовали должностное лицо компании, ответственное за правонарушение. Какой именно фильм или сериал стал причиной наказания, в Роскомнадзоре не уточнили.