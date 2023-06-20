Шадаев заявил о возвращении IT-специалистов и без программы релокации

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Программа «обратной релокации» для IТ-специалистов, которая обсуждалась в Минцифры в 2022 году, не потребовалась — специалисты самостоятельно возвращаются в Россию. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«IТ-специалисты начали возвращаться. Сейчас мы делаем анализ и через неделю-две сможем сказать, сколько конкретно специалистов вернулось. Цифры достаточно значимые, IТ-компании говорят, что многие возвращаются», — заявил Шадаев.

Среди факторов, которые повлияли на возвращение, Шадаев назвал отсрочку от армии и то, «что жизнь в России во многом лучше». Шадаев также анонсировал, что через неделю-две министерство представит данные, сколько специалистов уже вернулись.

Программу возвращения IT-специалистов Минцифры анонсировало в ноябре 2022 года. «Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]», — говорил тогда министр. По его словам, работники IT-отрасли должны быть уверены, что в России им ничего не угрожает.

Осенью Минцифры объявило, что IТ-специалисты с высшим образованием, работающие полный день в аккредитованных IТ-компаниях, получат отсрочку от призыва по частичной мобилизации наряду с сотрудниками операторов связи и зарегистрированных СМИ. Однако позже выяснилось, что право на отсрочку от мобилизации могут получить только те IТ-специалисты, чья специальность и направления подготовки высшего образования вошли в перечень, опубликованный министерством (всего 195 направлений).