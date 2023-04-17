Минцифры предложило пересмотреть требования по ипотеке для айтишников

Программа льготной IT-ипотеки со ставкой до 5% годовых действует с мая 2022 года. Минцифры предложило исключить требование о минимальном размере зарплаты для претендующих на IT-ипотеку, а также увеличить общую сумму кредитов

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В России необходимо упростить правила получения льготной ипотеки молодыми (до 30 лет включительно) IT-специалистами, а также более чем в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов, на которую рассчитана программа. С таким предложением выступили в Минцифры.

«Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на IT-ипотеку. [Предлагается] исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет включительно», — сообщили в пресс-службе министерства.

Также Минцифры предложило более чем в два раза увеличить общую сумму кредитов, на которую рассчитана программа льготной ипотеки — до 500 млрд руб. по сравнению с 240 млрд руб. ранее.

Программа льготной IT-ипотеки действует с мая 2022 года. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых. Для жителей регионов-миллионников максимальный размер займа составит 18 млн руб., для остальных субъектов — 9 млн руб.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сообщал, что количество занятых в IT-отрасли России сотрудников за 2022 год увеличилось на 12% — до 761 тыс. человек, также на 19% выросли зарплаты таких специалистов. В то же время в IT-сфере наблюдается «колоссальный» дефицит кадров, говорил Паршин.

В конце декабря прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что из страны уехали около 100 тыс. IT-специалистов — это примерно 10% от общего числа сотрудников. 80% покинувших страну продолжают работать на отечественные компании, уточнял министр.