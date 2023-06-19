Нарышкин допустил, что Киев продолжает работу над «грязной бомбой»

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Киев, возможно, продолжает работать над «грязной бомбой», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием «грязной ядерной бомбы», — заявили в СВР.

Российская сторона также получила данные о решении украинских властей отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, утверждают в ведомстве. Там выразили надежду, что в Международном агентстве по атомной энергии и Евросоюзе усилят контроль за деятельностью Украины в ядерной сфере.

В России неоднократно заявляли, что Украина собирается сделать «грязную бомбу». В частности, в октябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу говорил, что Киев собирается устроить провокацию с применением такого оружия. На Украине называли такие заявления абсурдом. Украинские ядерные предприятия проинспектировали эксперты МАГАТЭ, они не выявили признаков какой-либо незаявленной ядерной деятельности.

В начале июня в России вновь заговорили о готовящейся провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины. В ФСБ утверждали, что Главное разведывательное управление Минобороны Украины разрабатывало план по доставке и закладке таких бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и «приведения в негодность местности для проживания людей».

По данным российского ведомства, глава ГУР Украины Кирилл Буданов поручил создать специальную службу, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсионно-разведывательных групп в России средствами поражения, а также сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. В ФСБ сообщили о задержании двух пилотов этого подразделения, они дали признательные показания.