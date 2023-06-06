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ФСБ узнала о подготовке Украиной теракта в России с «грязной бомбой»

ФСБ: военная разведка Украины готовила теракт в России с использованием «грязной бомбы»
Сотрудники ФСБ задержали двух пилотов легкомоторной авиации военной разведки Украины, они дали признательные показания. Цель теракта — «приведение в негодность местности для проживания людей»

ФСБ узнала о подготовке Украиной теракта в России с «грязной бомбой»
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Главное разведывательное управление Минобороны Украины готовило теракт на российской территории с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщила ФСБ России.

«Разрабатывался план по доставке и закладке так называемых «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», — утверждается в сообщении.

По данным российской спецслужбы, глава ГУР Кирилл Буданов поручил создать специальную службу, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсионно-разведывательных групп в России средствами поражения, а также сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Координатором использования легкомоторной авиации назначили войсковую часть № 3449 с условным названием «Легион».

Данная информация появилась в ходе расследования готовившейся в мае диверсии по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме «Северный»
в Ивановской области.

Сотрудники ФСБ задержали двух пилотов легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины. Они дали признательные показания.

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«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из вариантов такой бомбы является подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

В октябре прошлого года глава Минобороны Росссии Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США Хулуси Акаром, Себастьяном Лекорню, Беном Уоллесом и Ллойдом Остином, в ходе которых заявил им о возможности применения Киевом «грязной бомбы».

Однако позднее Лондон, Париж и Вашингтон отвергли утверждения российской стороны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также опроверг возможность применения такой бомбы. Он предложил главе МАГАТЭ отправить на Украину экспертов, так как Киеву «скрывать нечего».

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что верить или не верить данным о «грязной бомбе» — дело Запада, но эта угроза сохраняется.

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Виктория Громова Виктория Громова
ФСБ Украина Россия военная разведка теракт грязная бомба
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