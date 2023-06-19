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Лавров заявил о стремлении Запада «расшатать» Россию перед выборами

Лавров: Запад стремится расшатать стабильность в России перед выборами президента
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Запад стремится расшатать внутриполитическую стабильность в России перед президентскими выборами в 2024 году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«[Западные страны] откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — сказал он на заседании комиссии генсовета «Единой России».

Лавров добавил, что Запад вмешивается во внутренние дела стран, используя угрозы, шантаж, «цветные революции». В качестве примера он привел «госпереворот на Украине» 2014 года, а также неудавшийся «госпереворот в Белоруссии» 2020-го.

Сейчас «коллективный Запад» ведет против России «необъявленную гибридную войну», используя в качестве инструмента «киевский режим», заявил глава российского МИДа. По его словам, западные страны открыто называют свои цели: разбить российскую армию и подорвать политический и экономический суверенитет страны.

«Эта линия вписывается и в общие усилия Вашингтона и Брюсселя по поддержанию глобального доминирования», — считает Лавров.

О том, что страны Запада развязали против Москвы геополитическую войну, министр говорил и прежде. 16 июня он объяснил, что таким образом они «убирают конкурентов». По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Россия должна сама обеспечить свою безопасность, не опираясь на обещания и предложения западных стран.

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Президент Владимир Путин тоже обвинял Запад в развязывании войны против России. Москва же «использует силу», чтобы ее остановить, пояснил глава государства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что война идет по всем фронтам: экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности. По мнению Пескова, Россия должна «сохранять собранность и силу, делать то, что [ей] выгодно», и донести до Запада свою точку зрения.

В феврале президент США Джо Байден заверил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России и не намерены нападать на нее. Американский вице-президент Камала Харрис говорила, что США не заинтересованы в смене власти в России.

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Сергей Лавров Россия Запад президент Выборы
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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