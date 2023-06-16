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Лавров заявил о развязанной Западом геополитической войне против России

Глава МИДа Сергей Лавров: Запад развязал геополитическую войну против России
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Reuters)

Запад развязал против России геополитическую войну, заявил в интервью телеканалу RT глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Сама по себе война, развязанная против нас, это геополитическая война. <...> Убирают конкурентов. И именно так мы рассматриваем эту ситуацию», — сказал министр.

Россия, по словам Лаврова, должна сама обеспечить свою безопасность, не опираясь на обещания западных стран. «Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить», — заявил он.

О том, что войну против России развязал Запад, ранее говорил и глава государства Владимир Путин. Москва же «использует силу», чтобы ее остановить, считает он. Война против России идет «по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Страны Запада в ходе нее «посягают на то, что раньше было абсолютно святым», говорил он.

России же, по словам Пескова, не следует поддаваться эмоциям. Она должна «сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно», и донести до Запада свою точку зрения, подчеркивал пресс-секретарь.

В конце 2021 года Россия подготовила проект гарантий безопасности и передала свои предложения США и НАТО. В документе предлагалось, в частности, отказаться от принятия в альянс бывших стран СССР и размещения на их территории военных баз. Последовавшие переговоры о гарантиях с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом конкретных результатов не дали. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию.

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Путин перечислял получение Россией гарантий безопасности среди целей спецоперации. В числе требований Москвы — «демилитаризация и денацификация» Украины, ее отказ от вступления в НАТО и признание «территориальных реалий».

Россия готова вернуться к диалогу о безопасности с Западом при условии, что он будет заинтересован и готов к «более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов» обсуждению, говорил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, отмечал, что о гарантиях для России можно будет поговорить позже, а окончание конфликта подразумевает прежде всего предоставление гарантий безопасности Украине.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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