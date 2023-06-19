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В МИДе сравнили сеть агентов Украины в России с «Исламским государством»

Директор департамента МИДа Полищук: агентурная сеть Украины для атак в России сродни ИГ

Формирование агентурной сети Украины для диверсий в России ничем не отличается от деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

В начале июня CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Украина создала сеть агентов внутри России, работающих над осуществлением диверсий против российских объектов, и начала предоставлять им беспилотники для организации атак.

«Если сеть, о которой говорит CNN, действительно существует, то она является террористической. Такой же, как группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ. — РБК) и других подобных организаций, с которыми активно борется международное сообщество», — сказал Полищук.

По его словам, Вашингтон либо забыл о теракте 11 сентября 2001 года, либо проводит «близорукую политику двойных стандартов».

В то же время дипломат переадресовал вопрос о достоверности данных об агентурной сети ведомствам, которые занимаются предотвращением и расследованием этих атак.

В январе глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев располагает агентами на территории России. Он предупредил, что следует ожидать больших диверсий, чем уже произошедшие на российских объектах военного назначения. С мая атаки украинских беспилотников регулярно фиксируются в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях. В начале мая два дрона взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. В конце месяца БПЛА атаковали несколько зданий в Москве.

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