Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Superjob назвал вузы с самыми высокими зарплатами выпускников экономистов Общество, 05:00
В МИД увидели отдаление урегулирования из-за сотрудничества Киева с НАТО Политика, 04:46
Сальдо назвал восстановление Каховской ГЭС принципиальным вопросом Политика, 04:09
В Киеве заявили о превращении нацпарков в пустыню из-за ухода воды Общество, 03:47
В Финляндии допустили пересмотр статуса консульства России на Аландах Политика, 03:41
Минфин подтвердил планы отказаться от бумажных акцизов на табаке Бизнес, 03:11
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Мексики Общество, 02:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Яндекс» оштрафовали на ₽2 млн за непередачу ФСБ данных о пользователях Технологии и медиа, 02:21
В Одессе и Запорожье прогремели взрывы Политика, 02:14
Круизный теплоход «Павел Бажов» сняли с мели под Астраханью Общество, 02:09
CК завел уголовное дело после опрокидывания батута с ребенком на Кубани Общество, 01:34
Bild узнал о роли «проукраинских групп» в подрыве аммиакопровода в Одессу Политика, 01:04
«Известия» узнали об идее обложить налогом попутную добычу драгметаллов Бизнес, 01:01
МИД предупредил о последствиях угроз российским военным в Приднестровье Политика, 00:58
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

В Киеве заявили о превращении нацпарков в пустыню из-за ухода воды

Министр Стрелец: национальные парки у Днепра становятся пустыней из-за падения уровня воды

Украинские национальные парки на берегу Днепра находятся под угрозой опустынивания из-за обмеления Каховского водохранилища и падения уровня воды в реке, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает «Укринформ» в телеграм-канале.

«Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка «Великий Луг» — более 15 млрд гривен, [для парка] «Каменская Сечь» — более 73 млрд гривен», — сказал министр.

Ожидается, что «площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров, практически вдвое», что увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений, добавил Стрелец.

Национальный парк «Великий луг» находится на территории Васильевского района Запорожской области. Он расположен на берегу Каховского водохранилища на левом берегу Днепра, который контролирует российская сторона. Общая площадь парка — 16,7 тыс. га.

Национальный парк «Каменская Сечь» расположен на территории Бериславского района Херсонской области на правом берегу Днепра, который контролирует Украина. Его общая площадь — 12,2 тыс. га.

6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС, расположенной выше Херсона по течению Днепра. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки, погибли по меньшей мере 35 человек. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга.

Власти Херсонской области прогнозировали, что вода в регионе после разрушения Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня, тогда же Днепр вернется в русло. Накануне врио главы региона Владимир Сальдо сказал, что активная фаза наводнения пройдена.

Читайте на РБК Pro
Регуляторы вынуждают Google разделить бизнес. Что это значит для компании
Не только для пилотов: чем полезны чек-листы
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении

В Министерстве аграрной политики Украины предупреждали, что из-за разрушения Каховской ГЭС поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню. Из-за техногенной катастрофы остановится водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей (два последних региона Россия присоединила по итогам референдума в сентябре 2022 года). По информации министерства, из-за разрушения ГЭС без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.

Теги
Украина национальные парки Каховская ГЭС обмеление
Материалы по теме
На Украине предупредили о риске превращения полей на юге страны в пустыни
Политика
Сальдо назвал сроки возвращения воды в Каховском водохранилище в русло
Общество
Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter