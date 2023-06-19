В Киеве заявили о превращении нацпарков в пустыню из-за ухода воды

Украинские национальные парки на берегу Днепра находятся под угрозой опустынивания из-за обмеления Каховского водохранилища и падения уровня воды в реке, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает «Укринформ» в телеграм-канале.

«Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка «Великий Луг» — более 15 млрд гривен, [для парка] «Каменская Сечь» — более 73 млрд гривен», — сказал министр.

Ожидается, что «площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров, практически вдвое», что увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений, добавил Стрелец.

Национальный парк «Великий луг» находится на территории Васильевского района Запорожской области. Он расположен на берегу Каховского водохранилища на левом берегу Днепра, который контролирует российская сторона. Общая площадь парка — 16,7 тыс. га. Национальный парк «Каменская Сечь» расположен на территории Бериславского района Херсонской области на правом берегу Днепра, который контролирует Украина. Его общая площадь — 12,2 тыс. га.

6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС, расположенной выше Херсона по течению Днепра. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки, погибли по меньшей мере 35 человек. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга.

Власти Херсонской области прогнозировали, что вода в регионе после разрушения Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня, тогда же Днепр вернется в русло. Накануне врио главы региона Владимир Сальдо сказал, что активная фаза наводнения пройдена.

В Министерстве аграрной политики Украины предупреждали, что из-за разрушения Каховской ГЭС поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню. Из-за техногенной катастрофы остановится водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей (два последних региона Россия присоединила по итогам референдума в сентябре 2022 года). По информации министерства, из-за разрушения ГЭС без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях.