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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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На Украине предупредили о риске превращения полей на юге страны в пустыни

Минагрополитики Украины: из-за разрушения ГЭС поля на юге могут превратиться в пустыни
В Минагрополитики Украины заявили, что без Каховского водохранилища пострадают не только фермеры на юге страны, но и обычные люди. Власти допускают, что вода из него может уйти в течение четырех дней
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Разрушение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню, предупреждает Министерство аграрной политики страны.

В ведомстве заявили, что из-за техногенной катастрофы остановится водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей (два последних региона Россия присоединила по итогам референдума в сентябре 2022 года. Их законность не признают большинство стран, Москва называет вопрос принадлежности территорий закрытым). В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, с которых в целом собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур.

По данным министерства, из-за разрушения ГЭС без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. Без Каховского водохранилища пострадают не только фермеры, но и обычные люди, предупредили там.

Согласно предварительной оценке ведомства, в Херсонской области может быть затоплено около 10 тыс. га сельскохозяйственных земель на правом, более высоком берегу, который контролирует Украине. На левом (находится под контролем России) — в несколько раз больше.

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире Суспiльне допустил, что дно Каховского водохранилища может показаться в течение четырех суток. По его словам, на сегодняшний день водохранилище опускается на 15-20 см. «Может увеличиться сброс воды. С таким пропуском воды, как сегодня, буквально 3-4 дня, и Каховское водохранилище будет сработано», — заявил чиновник (цитата по Liga.net).

Каховское водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На его берегу находится Запорожская атомная электростанция. Ниже по течению Днепра расположена Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой». По его словам, по меньшей мере 16 тыс. человек уже потеряли свои дома; ООН и партнеры пообещали оказать помощь жителям пострадавших районов, предоставив питьевую воду и лекарства.

Украинская сторона, а также страны ЕС и Великобритания возложили ответственность за произошедшее на Россию; российские власти обвинения отвергли и заявили, что вина лежит на Киеве.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Каховская ГЭС водохранилище Херсонская область Запорожская область Днепропетровская область
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