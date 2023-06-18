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Директор «Ленкома» заявил об улучшении состояния Панфилова после инсульта

Директор «Ленкома» Варшавер: состояние режиссера Панфилова после инсульта улучшилось
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Состояние режиссера Глеба Панфилова, которого ранее госпитализировали с инсультом, улучшается, его перевели из реанимации, сообщил «РИА Новости» директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Глебу Анатольевичу уже лучше, уже заговорил. Он находится в какой-то из больниц, уже в палате. Его перевели из реабилитационного центра. Главное, что он в палате, а не в реанимации», — сказал Варшавер.

Панфилову 89 лет. 11 мая Варшавер сообщил, что режиссера госпитализировали с инсультом в Институт Склифосовского. На следующий день он заявил, что у режиссера выявили осложнение в виде пневмонии. 15 мая Панфилова перевели в реанимацию с воспалением легких.

Глеб Панфилов — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Народный артист РСФСР, лауреат премии президента России.

Режиссер родился в 1934 году в Магнитогорске. В 1961 году он начал работать на свердловском телевидении, а в 1966 году — на «Ленфильме», где снял свой художественный дебют «В огне брода нет» (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Среди других его работ — фильм «Начало», «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Прошлым летом в Чулимске» (1981), «Васса» (1983), «Романовы» (2000), «Иван Денисович» (2021).

Во многих из этих фильмов играла жена Панфилова актриса Инна Чурикова, они были женаты более 50 лет. В январе этого года она умерла после продолжительной болезни.

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Теги
Глеб Панфилов режиссер Ленком госпитализация инсульт
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