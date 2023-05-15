В театре «Ленком» рассказали о состоянии Панфилова после инсульта

Глеб Панфилов (Фото: Urs Flueeler / EPA / ТАСС)

Госпитализированный после инсульта режиссер Глеб Панфилов находится в реанимации, у него выявили воспаление легких. Об этом РБК сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Состояние удовлетворительное, слава богу, он все понимает, пишет. Сын находится рядом с ним, ему поэтому легче. <...> Он в [НИИ им. Н.В.] Склифосовского, в реанимации», — сказал он.

Врачи, по словам Варшавера, настроены оптимистично. Медики полагают, что Панфилова удастся вылечить в ближайшее время, заключил Варшавер.

Варшавер сообщил о госпитализации Панфилова с инсультом в Институт Склифосовского 11 мая. На следующий день он заявил, что у режиссера диагностировали пневмонию. 14 мая Варшавер сказал, что состояние Панфилова не ухудшилось и не улучшилось, но режиссер общается с сыном.

Глеб Панфилов — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Народный артист РСФСР, лауреат премии президента России.

Режиссер родился в 1934 году в Магнитогорске. В 1961 году он начал работать на свердловском телевидении. В том же году вступил в КПСС. В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял свой художественный дебют «В огне брода нет» (получил главный приз кинофестиваля в Локарно).

Среди других работ режиссера — фильм «Начало» с Инной Чуриковой, «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Прошлым летом в Чулимске» (1981), «Васса» (1983), «Романовы» (2000), «Иван Денисович» (2021). Во многих из этих фильмов также играла Чурикова, на которой Панфилов был женат более 50 лет. Чурикова умерла 14 января этого года в Москве после продолжительной болезни.