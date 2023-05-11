Общество ,
0
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом в институт Склифосовского
Глеб Панфилов
Народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом в институт им. Склифосовского, сообщил РБК директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Несколько часов назад Глеба Анатольевича с инсультом госпитализировали в Институт Склифосовского. Как он себя чувствует, не знаю, но разговаривает — значит, я думаю, скоро пойдет на поправку», — сказал Варшавер.
Материал дополняется.