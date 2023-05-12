В театре рассказали о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова

Глеб Панфилов (Фото: Urs Flueeler / EPA / ТАСС)

У госпитализированного накануне с инсультом режиссера Глеба Панфилова диагностировали еще и пневмонию.

«Он в более-менее нормальном состоянии, инсульт у него не очень сильный, он понимает вопросы, отвечает на них. Единственное — у него осложнение в виде пневмонии», — сообщил РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

11 мая Варшавер сообщил о госпитализации Панфилова с инсультом в Институт Склифосовского. «Как он себя чувствует, не знаю, но разговаривает — значит, я думаю, скоро пойдет на поправку», — сказал он.

Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. В 1966 начал работать на «Ленфильме», где снял свой художественный дебют «В огне брода нет». В 1970 году вышла одна из наиболее известных его картин — «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Панфилов и актриса поженились во время съемок. Вместе они прожили более 50 лет, Чурикова умерла 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

Среди других фильмов Панфилова — «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Иван Денисович» (2021). Режиссер — народный артист РСФСР, лауреат премии президента России.