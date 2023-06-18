Губернатор Старовойт сообщил о втором за сутки обстреле Глушково

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Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли поселок Глушково, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Возобновился обстрел поселка Глушково, подробности сообщу позже», — написал губернатор.

Позднее он уточнил, что зафиксированы больше 16 прилетов. В результате пострадали двое местных жителей, они получили осколочные ранения. Кроме того, были повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

«Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника», — добавил Старовойт.

Это уже второй за сутки обстрел Глушково. О первом глава региона сообщил около 17:30. Было зафиксировано более десяти прилетов, часть поселка оказалась обесточена из-за повреждений линий электропередачи.

Помимо этого, под обстрел попали еще два населенных пункта — поселок Теткино и село Попово-Лежачи, там зафиксировали десять прилетов, есть повреждения на сахарном заводе, рассказал Старовойт.