Часть райцентра в Курской области осталась без света после обстрела
Старовойт: два человека пострадали при обстреле поселка Глушково в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Два человека получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Повреждены окна, балконы и крыши многоквартирных и частных домов, четыре автомобиля, детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть райцентра осталась без света.
Утром Старовойт сообщал об обстреле приграничных населенных пунктов. В поселке Теткино было нарушено электроснабжение, а на спиртзаводе произошло нарушение работы технологических линий.