Старовойт: после обстрела в селе Сальном в Курской области нарушено электроснабжение

В Курской области село Сальное попало под обстрел ВСУ

В Хомутовском районе Курской области было обстреляно село Сальное со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), было нанесено пять ударов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение», — рассказал Старовойт. Он отметил, что, как только позволит ситуация, службы приступят к восстановлению зданий.

Село Сальное находится примерно в 32 км от Украины. Ранее оно не подвергалось обстрелам.

16 июня беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево в Курской области. Один из местных жителей получил легкие осколочные ранения, он отказался от госпитализации. Окна дома были повреждены взрывом, Старовойт пообещал, что власти помогут хозяевам вставить новые.