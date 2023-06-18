В Курской области под обстрел попал сахарный завод

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ВСУ обстреляли три населенных пункта Глушковского района в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачах зафиксировали десять прилетов. «В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», — сообщил губернатор.

В поселке Глушково также зафиксировано более десяти прилетов, сообщил Старовойт. Часть населенного пункта обесточена в результате повреждений линий электропередачи.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. Накануне под обстрел попало село Сальное. «Пострадавших нет. Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение», — сообщал Старовойт. 16 июня беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево. Один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Он отказался от госпитализации. Окна в частном доме были повреждены взрывом — Старовойт пообещал, что власти помогут хозяевам вставить новые.