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Беспилотник взорвался на территории частного дома в курском селе

Курский губернатор Старовойт: беспилотник упал на территории частного дома в селе Коренево
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Он отказался от госпитализации. Окна в частном доме были повреждены взрывом — Старовойт пообещал, что власти помогут хозяевам вставить новые.

Ночью в Курском районе произошел пожар на заводе «Бел-Поль», который производит подушки и одеяла. Губернатор позже заявил, что спецслужбы «проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника».

Беспилотник взорвался на территории частного дома в курском селе
Беспилотник взорвался на территории частного дома в курском селе

Теги
Курская область беспилотники взрыв Роман Старовойт
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