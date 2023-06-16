Беспилотник взорвался на территории частного дома в курском селе
Курский губернатор Старовойт: беспилотник упал на территории частного дома в селе Коренево
Беспилотник ВСУ упал на территорию частного дома в селе Коренево в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Он отказался от госпитализации. Окна в частном доме были повреждены взрывом — Старовойт пообещал, что власти помогут хозяевам вставить новые.
Ночью в Курском районе произошел пожар на заводе «Бел-Поль», который производит подушки и одеяла. Губернатор позже заявил, что спецслужбы «проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника».