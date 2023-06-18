У берегов Филиппин загорелся паром с 120 людьми на борту

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Паром, на борту которого находились не менее 120 пассажиров и членов экипажа, загорелся в море рядом с филиппинским островом Панглао. Об этом сообщает портал Philstar со ссылкой на береговую охрану.

По данным экстренных служб, корабль MV Esperanza Star загорелся на рассвете. Сотрудники береговой охраны начали тушить пожар и спасать людей. Судно вышло из порта Лази на острове Сикихор по пути в порт Тагбиларан на Бохоле. По предварительным данным, на борту находятся 65 пассажиров и 55 членов экипажа.

16 июня у берегов Приморья загорелся иностранный сухогруз Beks Force, следовавший из Китая в порт Восточный. На нем находились 24 члена экипажа, команда отказалась от эвакуации. Корабль был под флагом Маршалловых Островов, горящим его заметили российские спасатели рядом с городом Находка Приморского края.