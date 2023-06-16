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У берегов Приморья загорелся иностранный сухогруз

МЧС: во время пожара на иностранном сухогрузе у берегов Приморья пострадали два человека

У берегов Приморья загорелся иностранный сухогруз, следовавший из Китая в порт Восточный. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В акватории Японского моря, в 85 км южнее от города Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе. <...> По оперативным данным, в результате пожара пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег», — говорится в сообщении ведомства.

К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна со стороны Морспасслужбы, а также два судна от пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. На борту сухогруза находятся 24 члена экипажа. Команда отказалась от эвакуации, судно остается на плаву, сообщил «РИА Новости» источник в ГУ МЧС по Приморскому краю. Ранее собеседник агентства рассказал, что судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит у берегов Находки.

В апреле российское рыболовецкое судно загорелось в Японском море неподалеку от южнокорейского города Ульсан. Оно перевозило морепродукты примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула. Позже на судне вспыхнул пожар. На борту находились 25 членов экипажа, все они россияне. Южнокорейские моряки спасли 21 человека — 19 из них не пострадали, двое получили незначительные травмы. Позже спасатели нашли тела четырех погибших россиян.

Теги
сухогруз спасатели МЧС Приморский край Китай
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