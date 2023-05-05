Великобритания направила в Северное море фрегат Type 23 для слежки за кораблями России

Британия направила фрегат в Северное море для слежки за кораблями России

Великобритания направила в Северное море фрегат Type 23 для слежки за российскими кораблями, сообщают The Sun и The Daily Mail со ссылкой на источники в британском Минобороны.

Речь, по данным изданий, идет о группе российских судов, которая состоит из фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович», а также корветов Балтийского флота «Сразительный», «Стойкий», «Советск» и «Одинцово», буксира «Гребельский» и танкера Северного флота «Кама».

Также в районе Северного моря был замечен ракетный эсминец «Вице-адмирал Кулаков», утверждает The Daily Mail.

Британский фрегат, по данным The Sun, оснащен противокорабельными ракетами Harpoon, а российские корабли — крылатыми ракетами «Калибр».

Власти страны знают о «небольшом количестве российских кораблей, которые проводят учения вокруг Великобритании», и внимательно следят за ситуацией, сказал газете источник в британском оборонном ведомстве. Он добавил, что ситуация в Северном море обострилась в преддверие коронации британского короля Карла III.

Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

По возвращении в Букингемский дворец король и королева-консорт выйдут на балкон вместе с другими членами королевской семьи и завершат запланированные на этот день торжественные мероприятия.

Празднование продолжится 7 и 8 мая. В первый день должны состояться концерт с участием мировых звезд и большой обед по случаю коронации. На 8 мая запланировано проведение волонтерской акции «Большая помощь».