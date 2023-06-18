Лавров заявил о поддержке подхода КНР по решению конфликта на Украине

Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в комментарии по итогам встречи Владимира Путина с представителями украинской делегации.

В своем комментарии Лавров отметил, что представители африканских стран выделили 12 пунктов позиции Китая. «Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», — подчеркнул министр.

Пекин в годовщину начала военных действий России на Украине изложил свой мирный план из 12 пунктов. Китай предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. В Москве план Китая приветствовали. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.

17 июня в Санкт-Петербурге прошла встреча Путин с африканской делегацией, возглавляемой президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Днем ранее африканская делегация посещала Киев.

Reuters писал со ссылкой на проект документа, что план африканских стран предусматривает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций и «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.