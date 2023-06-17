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Посол Украины отверг причастность Киева к взрыву на «Северных потоках»

Посол Украины Макеев: доказательств причастности Киева к ЧП на «Северных потоках» нет

Доказательств причастности украинцев к атаке на «Северные потоки» нет. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, слова которого приводит dpa.

«Нет никаких доказательств причастности украинцев», — ответил Макеев на вопрос о том, причастна ли Украина к подрыву «Северного потока» (цитата по «РИА Новости»).

Макеев отметил, что слухи и расследования из СМИ далеки от реальности. 

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Расследованием произошедшего занимаются Германия, Швеция и Дания, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил вину за диверсию на «англосаксов», так как она отвечала их интересам. Власти США причастность к ЧП отрицали.

14 июня Reuters сообщал, что Швеция и Германия рассчитывают к осени установить, кто стоял за диверсией на газопроводе «Северный поток-2». В январе Генпрокуратура Германии провела обыск на судне, которое, предположительно, перевозило взрывчатку. Судно, по данным ведомства, было арендовано у немецкой компании. По данным Die Welt, яхту, на которой прошли обыски, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к атаке.

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